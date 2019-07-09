محترف الدحيل القطري معروض على الهلال السعودي

تلقى نادي الهلال السعودي عرضاً للتعاقد مع اللاعب البرازيلي إدميلسون محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري. صحيفة الجزيرة السعودية كشفت عن تلقى إدارة الهلال عرضاً من وكيل البرازيلي إدميلسون نجم الدحيل القطري لضمه في الموسم المقبل. وعرض الوكيل، اللاعب البرازيلي على الزعيم الهلالي من أجل التوقيع معه وضمه لصفوف الفريق خلال الصيف الحالي. ويرغب المحترف البرازيلي في الرحيل عن الدحيل والدوري القطري بشكل عام، واللعب في نادي جماهيري ودوري قوي مثل الدوري السعودي.

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