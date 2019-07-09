شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة» يتجهز للتصفيات الآسيوية بـ «رومانيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة استعداده في معسكر الداخلي بالرياض حتى نهاية الشهر الحالي، على أن يغادر قبل نهاية الشهر الحالي إلى رومانيا، للإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية والتي ستنطلق في شهر فبراير 2020 بنظام الذهاب والإياب. ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنياً علي السنحاني ومساعديه خلدون المولد ويحي المطوع ومدرب الإعداد البدني كوزمن رادو.

وتم اختيار 16 لاعباً في المرحلة الأولى للمعسكر وهم: محمد الصقر، عبداللطيف التمار، ثامر أبكر، مرزوق المولد، خالد عبدالجبار، علي الشبيلي، محمد الشبيلي، نايف الثعلبي، محمد السويلم، ناصر العبسي، مثني المرواني، محمد المرواني، أيوب الهوساوي، جابر الكعبي، مصعب قاضي، وفهد السالك. من جهته، أوضح المشرف على المنتخب العميد مصطفي القبلي، أن المنتخب سيخوض عددًا من المباريات الودية في رومانيا، مضيفاً: «هذا المعسكر هو مرحلة إعدادية أولية للتصفيات الآسيوية لأعداد المنتخب بصورة جيدة تضمن التأهل للمنتخب السعودي في التصفيات».

وثمن دعم ومتابعة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد لإعداد المنتخب، وتوفير جميع متطلبات المعسكر ولاعبين، وكذلك الدور الذي يقوم به رئيس للجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي، والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل في تجهيز وإعداد المعسكر الداخلي والخارجي للمنتخب.