شكرا لقرائتكم "أخضر الصالات" يبدأ تحضيراته لغرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأحساء- عبدالله جمعه | منذ ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 14:52

انطلقت أمس (الاثنين) في المنطقة الشرقية تدريبات المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات الذي يستمر حتى 31 يوليو الجاري، و يمثل المرحلة الاولى من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب اسيا المقبلة 2019.



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وحرص الجهاز الفني قبل انطلاق التدريبات الصباحية على الاجتماع بكافة أعضاء المنتخب في قاعة الاجتماعات بمقر اقامة البعثة في الخبر، مطالباً الجميع بضرورة الالتزام والتقيد باللوائح والتعليمات الصادرة من ادارة المنتخب مع مضاعفة الجهد والعطاء في الفترة المقبلة من خلال تأدية التدريبات اليومية والانضباط داخل وخارج الصالة والاستماع لتوجيهات الجهاز الفني لكي يتحقق الهدف المنشود وهو التأهل إلى نهائيات كأس آسيا.

عقب ذلك انطلقت الحصة التدريبية الصباحية التي اجريت على صالة الحديد بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بقيادة الإسباني لويس فونسيكا، الذي بدأها بقياس وزن وطول جميع اللاعبين ، أعقبها إجراء اختبارات لياقية ثم تم تنفيذ عدداً من تمارين تقوية العضلات بأستخدام أدوات الصالة الرياضية.

وفِي الفترة المسائية كثف الجهاز الفني الجرعات اللياقية بهدف زيادة المعدل اللياقي ، عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وتم تنفيذ جمل فنية تتمحور في كيفية الدوران على الصالة واستغلال الفرص، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة اتسمت بالجدية.

وتحدث مدير المنتخب ناصر القحطاني عن برنامج المنتخب قائلاً بأن بعد الاتفاق مع الجهاز الفني تمت الموافقة على البرنامج الإعدادي للتصفيات الذي يتكون من عدة مراحل انطلقت (الاثنين) المرحلة الاولى في مدينة الدمام، وأضاف قائلاً بأن هذا المعسكر الذي يمثل المرحلة الاولى ستمكن المدرب من خلالها التعرف على اللاعبين عن قرب وتوظيفهم بالطريقة المناسبة .