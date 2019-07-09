شكرا لقرائتكم الأهلي يتعاقد مع الصربي ألكسيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - نايف محمد | منذ ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 14:34

أعلن النادي الأهلي، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، التعاقد مع اللاعب الصربي دانييل ألكسيتش، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، وأوضح الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن إدارة النادي وقعت عقدا مع اللاعب يقضي باستمراره بين صفوف الفريق لمدة ثلاث سنوات.



ويلعب ألكسيتش في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن، ويبلغ من العمر 28 عاما، وشارك مع نادي مالاتيا التركي في 38 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 10 أهداف، ودافع دانييل عن قمصان العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها جنوى الإيطالي وسانت إتيان الفرنسي ومالاتيا سبور التركي، قبل انتقاله إلى الأهلي.