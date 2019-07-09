شكرا لقرائتكم السنغال تخشى مفاجآت بنين .. ونيجيريا وجنوب إفريقيا في موقعة نارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعة في 9 يوليو 2019 - اخر تحديث في 9 يوليو 2019 / 14:36

تنطلق غدا الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي"الثمانية" في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر حتى الـ19الجاري إذ تلتقي السنغال مع بنين بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ، ونيجيريا مع جنوب أفريقيا بملعب القاهرة.



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في المباراة الأولى ، يأمل المصنف الأول في القارة الإفريقية المنتخب السنغالي"أسود التيرانغا" بقيادة المدرب أليو سيسيه إلى الاستمرار في الانطلاق نحو اللقب بعدما أقصى نظيره الأوغندي من الدور ثمن النهائي"الـ 16" بالفوز عليه بهدف من دون مقابل سجله نجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني. وكان المنتخب السنغالي تأهل إلى الدور الثاني بعد أن حل في المركز الثاني في المجموعة الثالثة إثر فوزه على المنتخب التنزاني ثم تلقى خسارة أمام المنتخب الجزائري قبل الفوز على المنتخب الكيني .

فيما يسعى منتخب بنين بقيادة المدير الفني الفرنسي ميشيل دوسويي لتفجير مفاجأة جديدة باصطياد"السنغال" بعدما أقصى المنتخب المغربي"أسود الأطلس"من ثمن النهائي بركلات الترجيح (4-1)، علما أنه تأهل كثالث عن المجموعة السادسة بحصد بثلاث نقاط فقط ، ويعد تأهل منتخب "السناجب" إلى ربع النهائي الإنجاز الأبرز في تاريخه . ويغيب عن منتخب بنين المدافع خالد أدينون للإيقاف لطرد في مباراة المغرب ، فيما يبرز في التشكيل الأساسي أوليفير فيردون ومواز أديليهو في الدفاع وستيف موني في الهجوم .

في المباراة الثانية ، يخوض المنتخب النيجيري مواجهة صعبة مع منتخب جنوب أفريقيا ، وتأهل منتخب"النسور" إلى الدور ربع نهائي بعد فوزه المثير على الكاميرون (3-2) في ثمن النهائي ، علما أنه بلغ الدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني فى المجموعة الثانية بفوزه على بوروندي وغينيا والخسارة أمام مدغشقر .

بدروه ، فجر منتخب جنوب أفريقيا "البافانا بافانا" مفاجأة كبرى في ثمن النهائي بإقصاء المنتخب المصري بهدف من دون مقابل على أرضه وبين جماهيره على رغم تأهله كثالث عن المجموعة الرابعة.