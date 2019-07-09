شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يبدأ الإعداد فى شرم الشيخ 20 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، على السفر لشرم الشيخ يوم 20 يوليو الجارى للدخول فى معسكر إعداد للموسم الجديد يستمر لمدة أسبوعين.

ورحل عن الإنتاج الحربى كل من أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، وانتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

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احتل الإنتاج الحربى الموسم المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

وستنتهى مسابقة الدورى العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.