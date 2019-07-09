شكرا لقرائتكم الدراويش يتدرب على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى إقامة تدريب الدراويش على فترتين يومى الاربعاء والخميس لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل ملاقاة نادى مصر ودياً يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

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ويمتلك الإسماعيلى 43 نقطة فى المركز السابع بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو الجارى.

وهبط رسميًا النجوم والداخلية وبتروجت إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

وستنتهى مسابقة الدورى العام يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.