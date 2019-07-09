عمرو جمال مع نجوم الأهلي فى حمام السباحة...

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جدة - عمرو شويل حرص عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي على نشر صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام تجمعه بنجوم القلعة الحمراء في حمام السباحة، فى فترة استجمام قبل استئناف التدريبات. وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا على حساب فريق سوكر سمارت الإسباني بـ 9 أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت أمس على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي، ضمن معسكر الإعداد الخارجي فى إسبانيا، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز، حيث يتبقي للأحمر مباراتين أمام المقاولون والزمالك. Advertisements

عمرو جمال سجل أهداف الأهلى كل من حسين الشحات ووليد أزارو "هدفين" وأحمد الشيخ "هدفين" ورمضان صبحى وصلاح محسن وناصر ماهر وهدف بأقدام مدافع الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه.

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