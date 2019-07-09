بيراميدز يدرس إضافة مدرب مصرى لجهاز ديسابر...

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جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو نادي بيراميدز إضافة مدرب مصري للجهاز المعاون للفرنسي سباستيان ديسابر والذي تولى المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين قادمين، ويصطحب ديسابر 2 مساعدين أجانب أحدهما مدرب والأخر مُحلل أداء على أن يتولى العقباوي مهمة تدريب حراس مرمى الفريق. ووقع الفرنسي سباستيان ديسابر والجهاز الفني الجديد لبيراميدز العقود ثم توجهوا للإسكندرية لقيادة المعسكر المقام هناك حاليا والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجارى ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة، وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الإجازة بشكل مؤقت تمهيدا لتعيين ديسابر. Advertisements وسيتولى ديسابر المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل خلفاً لرامون دياز. وكشف مسئولو بيراميدز أن ديسابر سيصطحب 2 مساعدين أجانب، أحدهما مدرب والآخر محلل أداء، على أن يكون العقباوى مدربا للحراس فى الوقت الذي يتم دراسة إضافة عنصر مصرى آخر للجهاز الفني، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده مسئولو بيراميدز حالياً للإعلان عن تولى ديسابر المهمة الفنية للفريق .

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