شكرا لقرائتكم ماذا قال لاسارتى لغزال الأهلى فى جلسة خاصة اليوم ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى جلسة خاصة مع عمرو جمال مهاجم الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر الفريق بإسبانيا.

واستمرت جلسة لاسارتى وجمال قرابة 15 دقيقة تحدث خلالها المدرب عن بعض الأمور الفنية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب تمهيدا لاستئناف المباراتين المتبقيتين من بطولة الدوري .

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ويخوض الأهلي معسكر إعداد خارجيا يستمر حتى ١٦ يوليو الجاري؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في بطولة الدوري، فيما أدى لاعبو الأهلى تدريبات استشفاء بدني على هامش المران، وقاد اليخاندرو مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية متنوعة للاعبين بعد المباراة الودية أمس أمام فريق سوكر سمارت الإسباني والتي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل.

وخفف الجهاز الفني الحمل البدني للاعبين استعدادا لخوض الودية الثانية بمعسكر الإعداد والمقرر لها يوم ١١ يوليو الجاري، وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.