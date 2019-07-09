شكرا لقرائتكم الخطيب يطمئن هاتفياً على بعثة الأهلى فى إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى اتصالا هاتفيا من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، اطمأن خلاله على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في معسكرها المغلق المقام حاليا في مدينة اليكانتي الإسبانية والذي يستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري.

وأكد عبدالحفيظ أن الخطيب استفسر عن كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر من حيث الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال وانتظام برنامج الإعداد والمباريات الودية وجميع الأمور التنظيمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعسكر، وتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة للمرحلة المقبلة المهمة.

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وطالب بيبو من مدير الكرة تذليل اية عقبات تصادف معسكر الإعداد الذي يأتي في مرحلة مهمة للغاية، استعدادا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدوري، يذكر ان بعثة الأهلي كانت قد وصلت إلى مدينة اليكانتي الإسبانية عصر السبت الماضي للانتظام في معسكر تدريبي مغلق يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.