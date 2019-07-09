شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم يحدد مصيره فى البقاء مع مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، الاستمرار مع الفريق الفيومي في الفترة المقبلة، رغم تقديم الزمالك عرض لضمه.

وطلب مسئولو نادى مصر المقاصة من نظرائهم بالزمالك، الحصول على 25 مليون جنيه، نظير الاستغناء عن خدمات أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الفيومى، وانتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد العرض الذي تقدم به النادي الأبيض لشراء حارس الفريق الفيومي.

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وفضل عبد المنعم البقاء فى مصر المقاصة، بعد تلقيه عرضاً للتجديد في ظل انتهاء عقده مع الفريق الفيومي الموسم المقبل، وذلك من أجل الحفاظ على علاقته بالنادي الأهلي وجماهيره نظراً للعلاقة الوطيدة بين حارس القلعة الحمراء السابق والجماهير الأهلاوية.

وقدم أحمد عادل عبد المنعم موسم مميز مع مصر المقاصة منذ انتقاله إلى الفريق الفيومي، ليصبح أول اهتمامات نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري بعد اصابة جنش التي يغيب على إثرها حارس العرين الأبيض لفترة تصل إلى 6 أشهر .