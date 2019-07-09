فرج عامر يقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس اتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أن الأحداث الأخيرة عقب استقالة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة بعد خروج الفراعنة من الكان، أثبتت صحة وجهة نظره. Advertisements وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:

فرج عامر وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ16.

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