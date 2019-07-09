شلتوت يطالب بالإستعانة بالشباب ومزجها بالخبرة فى اتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع ، الاستعانة بالشباب الفترة المقبلة فى اتحاد الكرة لمزج العنصر الشبابى بالخبرة للوصول للاهداف المنشودة . وقال شلتوت فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" : لابديل أمام المسئولين عن الكرة المصرية سوى الاستعانة بجيل الشباب ومزجه بالخبرة للوصول لمجلس متنجانس يصلنا بنا للاهداف التى نحلم بها " وأضاف شلتوت : "الإصلاح سهل للغاية إذا خلصت النوايا ، ولانتعجل البحث عن مدرب بديل لأجيرى بقدر مايكون الاهم الوصول لمدرب متميز " Advertisements وودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء واعلن هاني أبو ريدة، استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، واقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي خافيير اجيري والجهاز المعاون بالكامل. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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