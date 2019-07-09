شكرا لقرائتكم منتخب المصارعة يحصد المركز الثالث بمنافسات بطولة الجائزة الكبرى بإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل منتخب المصارعة على المركز الثالث فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام باسبانيا ، عن طريق منتخبى الحرة و النسائية ، بعد ان أحرز اللاعبون 5 ميداليات متنوعة بالبطولة .

وتعتبر الميداليات مقسمة إلى ذهبية و فضية ، و 3 برونزيات، تم تحقيقها عن طريق كل من عمرو رضا "ذهب" ، و خالد فزاع فضة ، وعلى مستوى البرونزيات أحرزها سمر حمزة عامر ، و حسام ميرغنى بالإضافة إلى سامى امين

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وسيكمل المنتخب معسكره فى أسبانيا ضمن خطة الاعداد التى وضعها الاتحاد فى إطار الاستعداد لدورة الالعاب الاوليمبية التى ستقام بطوكيو 2020

ولم تشارك بعثة منتخب المصارعة الرومانية فى البطولة بعد تعثر استخراج أوراق السفر و التاشيرات الخاصة باللاعبين .

وأسند الاتحاد الأفريقى والدولى للمصارعة إلى مصر تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية فى نسختيها عام 2022 و2024، وقام فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى بزيارة تفقدية لمصر خلال الأيام الماضية للتفتيش على الصالات والفنادق المقرر أن تستضيف المنافسات والوفود المشاركة.