شكرا لقرائتكم 14 يوليو الجارى انطلاق معسكر إعداد طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو نادى طلائع الجيش 14 يوليو الجارى موعداً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، ومن المقرر أن تبدأ فترة الإعداد بإجراء القياسات البدنية للاعبين.

ويستهدف الجهاز من خلال القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق، والوقوف على نواقص كل لاعب لعلاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

وعين مسئولو طلائع الجيش أحمد عبد العزيز مدرباً فى الجهاز المعاون للبلجيكى لوك ايميل .

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وتعاقد طلائع الجيش مع أربع صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز.

احتل طلائع الجيشالمركز الثامن فى بطولة الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

وستنتهى مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.