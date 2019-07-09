شكرا لقرائتكم الأهلى يفاضل بين 3 أفارقة لقيادة هجوم الأحمر فى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث النادي الأهلي عن لاعب افريقي لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الجاري ، ويفاضل بين 3 لاعبين للتعاقد معهم وهم الزامبي شونجا والجنوب افريقي لروش مهاجمي فريق اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، والكونغولي موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي .

وتلقى الأهلي عرضاً من مسئولي مازيمبي عن طريق وكيل موليكا أكد فيه أن اللاعب تمت الموافقه على بيعه للفريق الأحمر نظير مبلغ 2 مليون و300 الف دولار للنادي، على ان يوقع اللاعب للنادي ثلاث سنوات يحصل في الموسم الاول على 700 الف دولار والسنه الثانيه 800 الف دولار والسنه الثالثه 900 الف دولار، وهو ما رفضتها ادارة الأهلى نظراً للمبالغة فى المطالب المالية .

وعرض مسئولو أورلاندو على الأهلي ترك شونجا نظير مبلغ مليون دولار للنادي و600 الف دولار للاعب الشاب فى الموسم الواحد، والذي يشارك مع المنتخب الزامبي وحصل على لقب هداف فريقه بالدوري الجنوب افريقي، ويعد شونجا هو أقرب اللاعبين فى الوقت الحالى نظراً للاقتناع بإمكانياته من ناحية ولإيجاد الأهلى أن القيمة المطلوبة فيه غير مبالغ فيها.

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فى الوقت الذى يبحث فيه الاهلى عن تسويق واحد من مهاجميه المغربي وليد أزارو أو النيجيري جونيور أجاي، لكى يتمكن النادي من التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد، خلال الميركاتو الصيفي القادم.