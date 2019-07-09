شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض عدة عروض لنجمه المتألق فى الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض النادي الأهلي رحيل محمد الشناوي حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب حاجة الفريق إلى جهوده، بعدما تلقى الحارس الدولي أكثر من عرض شفهي بعد تألقه اللافت فى بطولة كأس الأمم الافريقية.

وتحدث الوكلاء معمسئولو النادي الاهلي حول إمكانية التفريط فى الشناوى، إلا أن الحديث لم يكتمل لعدم وجود أي نيه فى الاستغناء عنه، خاصة وأن النادي يتمسك بالحفاظ على القوام الأساسي بل وتدعيمه بعناصر قوية، للحفاظ على فرص الفريق فى المنافسة على جميع البطولات في الفترة المقبلة، وأضاف مسئولو الأهلى أنه بجانب الشناوي يتواجد الثنائي شريف اكرامى وعلي لطفي، وهم أفضل حراس فى مصر حالياً، وبالتالي لا توجد أي نية للتعاقد مع حارس جديد فى الانتقالات الصيفية القادمة.

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وقدم محمد الشناوى أداء متميزا وأرقامًا استثنائية فى أولى مشاركاته فى الكان، على الرغم من أداء الفراعنة غير المقنع إلا أن محمد الشناوى غرد وحيدًا خارج السرب، وكان نجم الفريق الأول بلا منازع، وكلل مجهوداته باختياره أفضل حارس فى الدور الأول من بين كل حراس المنتخبات الـ24 المشاركة فى البطولة.

وساهم الشناوى فى خروج الفراعنة من الدور الأول بدون استقبال أى هدف، بجانب تحقيق 9 انتصارات فى 3 مباريات، وهو ما لم يحدث فى تاريخ الفراعنة عبر تاريخ مشاركاته فى البطولة، وأضاف الشناوى 84 دقيقة أخرى أمام جنوب أفريقيا قبل استقبال هدف لورش فى الدقيقة 85، ليرفع رصيده إلى 354 دقيقة دون استقبال أى هدف فى البطولة.