شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية لنجوم الطلائع فى بداية فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقر مسئولو نادى طلائع الجيش على تحديد 14 يوليو الجارى موعداً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، ومن المقرر أن تبدأ فترة الإعداد بإجراء القياسات البدنية للاعبين.

وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق، والوقوف على نواقص كل لاعب لعلاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

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وكان مسئولو طلائع الجيش قرروا تعيين أحمد عبد العزيز مدرباً فى الجهاز المعاون للبلجيكى لوك ايميل .

وتعاقد طلائع الجيش مع أربع صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.