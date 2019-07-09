شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن التعاقد مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي الجونة تعاقده مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش صباح اليوم، الثلاثاء، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020.

ووقع ميلوسيفيتش على عقود تدريب الجونة صباح اليوم، الثلاثاء، في حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Eleven11 المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، وحسام غالي، مدير الكرة.

كما تعاقد نادي الجونة مع الصربي ڤلادان پيروسيڤيتش، مساعدًا لنيبوشا ميلوسيفيتش ضمن الجهاز الفني الجديد.

ويحتل نادي الجونة المركز الخامس عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 37 نقطة كانت كافية للإبقاء على الفريق الساحلي في دوري الأضواء والشهرة.