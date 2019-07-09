شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: رؤيتنا فى اتحاد الكرة كانت صحيحة من البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة إلى أن الأحداث الأخيرة التي تبعت استقالة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة بعد خروج الفراعنة من الكان، أثبتت صحة وجهة نظر رئيس النادي السكندري.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:

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الحمد لله اتضح صحة رؤيتنا في العديد من المناسبات لمجالس ادارات الاندية والاتحادات المصرية حيث يطالب الجميع الآن بتخفيض اعداد مجالس اداراتها تفاديا للمشاكل وصعوبة اتخاذ قرار.

كان المنتخب الوطني قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16.