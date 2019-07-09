شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد تألق فرجانى ساسى مع نسور قرطاج بـ"الكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك، والجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة خالد جلال، بعد الاطمئنان على الحالة الفنية للدولي التونسي فرجاني ساسى من خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام غانا.

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وفاز منتخب تونس على نظيره غانا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراة دور الستة عشر بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وشهدت تألق الدولي التونسي ساسى.

وكان الجهاز الفني للزمالك يشعر ببعض القلق نظرًا لعدم مشاركة فرجانى ساسى مع منتخب تونس منذ بداية أمم أفريقيا إلا لمدة 20 دقيقة فقط فى مواجهة أنجولا، الأمر الذى أدى لقلق الزمالك من عدم جاهزية اللاعب، قبل أن يشارك بصفة أساسية أمام غانا ويتألق ويحرز ركلة جزاء تأهل نسور قرطاج لدور الـ 8 بالكان.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب تونس نظيره مدغشقر فى التاسعة مساء غدًا الأربعاء على استاذ السلام.