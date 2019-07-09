شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. "مكة محمد صلاح" تضع المكياج فى حفل زفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو تظهر فيه مكة ابنة اللاعب محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر وهى تتزين وتضع المكياج فى أحد حفلات الزفاف . Advertisements View this post on Instagram مكة محمد صلاح 😻 احلي موديل ولا ايه 😍⁦❤️⁩💋 A post shared by Profile ツ | بروفايل ツ (@profile_official) on Jul 8, 2019 at 4:52pm PDT A post shared by Profile ツ | بروفايل ツ (@profile_official) onJul 8, 2019 at 4:52pm PDT وخطفت مكة محمد صلاح ، الأضواء خلال الفترة الأخيرة من أبيها، وأصبحت صورها محط اهتمام وإعجاب من جانب الجماهير المصرية خاصة مع ظهورها إلى جانب والدها أثناء التتويج بأكثرمن لقب في الفترة الأخيرة مع ليفربول .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. "مكة محمد صلاح" تضع المكياج فى حفل زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.