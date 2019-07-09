شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يناقش إضافة مدرب مصرى لجهاز الفرنسى ديسابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مسئولو نادى بيراميدز إضافة مدرب مصرى للجهاز المعاون للفرنسى سباستيان ديسابر، الذى تولى المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين قادمين، ويصطحب ديسابر 2 مساعدين أجانب أحدهما مدرب والآخر مُحلل أداء عل أن يتولى العقباوى مهمة تدريب حراس مرمى الفريق.

وتوجه الفرنسى سباستيان ديسابر والجهاز الفني الجديد لبيراميدز للإسكندرية أمس بعد توقيع عقود تدريب الفريق لقيادة المعسكر المقام هناك حالياً والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجارى، ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة، وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الإجازة بشكل مؤقت تمهيدا لتعيين ديسابر.

وأكد مسئولو نادى بيراميدز أن الفرنسى ديسابر سيتولى المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل خلفاً لرامون دياز.

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وعن تشكيل الجهاز المعاون كشف مسئولو بيراميدز أن ديسابر سيصطحب 2 مساعدين أجانب، أحدهما مدرب والآخر محلل أداء، على أن يكون العقباوى مدربا للحراس فى الوقت الذي يتم دراسة إضافة عنصر مصرى آخر للجهاز الفني، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده مسئولو بيراميدز حالياً للإعلان عن تولى ديسابر المهمة الفنية للفريق.