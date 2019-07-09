شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة اعتذار من كابتن الفراعنة عبر تويتر بعد وداع كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أحمد المحمدى كابتن منتخب مصر اعتذارا للجماهير المصرية بعد وداع الفراعنة لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019. وكتب المحمدى عبر تويتر "أعتذر لكل الناس على الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية. وبشكر كل الجماهير اللى كانت ورانا وساندتنا فى كل وقت. وبالتوفيق فى ما هو قادم".

منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا 2019 من دور الـ 16 بعد الخسارة القاتلة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء.

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كان هاني أبو ريدة، قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، واقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي خافيير اجيري والجهاز المعاون بالكامل.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.