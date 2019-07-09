شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يحقق المركز الثالث بالجائزة الكبرى فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب المصارعة المركز الثالث فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بإسبانيا، عن طريق منتخبى الحرة والنسائية، بعد أن أحرز اللاعبون 5 ميداليات متنوعة بالبطولة.

الميداليات مقسمة إلى ذهبية وفضية و3 برونزيات، تم تحقيقها عن طريق كل من عمرو رضا "ذهب"، وخالد فزاع فضة، وعلى مستوى البرونزيات أحرزها سمر حمزة عامر، وحسام ميرغنى بالإضافة إلى سامى أمين.

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ومن المقرر أن يكمل المنتخب معسكره فى إسبانيا ضمن خطة الإعداد التى وضعها الاتحاد فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو 2020.

ولم تشارك بعثة منتخب المصارعة الرومانية فى البطولة بعد تعثر استخراج أوراق السفر والتأشيرات الخاصة باللاعبين.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى والدولى للمصارعة قد أسندا إلى مصر تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية فى نسختيها عام 2022 و2024، وقام فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى بزيارة تفقدية لمصر خلال الأيام الماضية للتفتيش على الصالات والفنادق المقرر أن تستضيف المنافسات والوفود المشاركة.