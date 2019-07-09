شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الثامن عشر من بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت، أمس الاثنين، مباراتان فى ختام منافسات دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، أسفرت عن خروج منتخبين من منافسات البطولة الأفريقية حيث تغلب تونس على غانا بركلات الترجيح، وأطاحت كوت ديفوار بمالى بهدف نظيف.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائى البطولة، حيث صعد كل من الجزائر والسنغال، وبنين، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، ومدغشقر، وتونس، وكوت ديفوار.

تونس وغانا 1/1

تغلب المنتخب التونسى على نظيره الغانى بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح التى تم الاحتكام اليها بعد تعادل الفريقين، بهدف لكل منهما، ليصعد المنتخب التونسى لدور الـ8، سجل هدف تونس طه ياسين الخنيسى فى الدقيقة 73، ثم تعادل المنتخب الغانى فى الدقيقة 92 برأسية خاطئة أحرزها مدافع المنتخب التونسى رامى البدوى فى مرماه ليتم اللجوء الى ركلات الترجيح.

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كوت ديفوار ومالى 1/0

نجح منتخب كوت ديفوار فى التأهل إلى منافسات دور الثمانية بعد التغلب على مالى بهدف نظيف، سجله ويلفريد فى الدقيقة 76 من أحداث المباراة، لينضم المنتخب الإيفوارى إلى قائمة الصاعدين لربع نهائى المنافسات.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة ، وتقام المباريات على 6 ملاعب هى استاد القاهرة ، السويس، السلام ، الدفاع الجوى ، الإسكندرية ، و الإسماعيلية.