"نيبوشا ميلوسيفيتش" مديرا فنيا للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي الجونة تعاقده مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، صباح اليوم الثلاثاء، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020.

ووقع ميلوسيفيتش على عقود تدريب الجونة صباح اليوم الثلاثاء، في حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Eleven11 المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، وحسام غالي، مدير الكرة.

كما تعاقد نادي الجونة مع الصربي ڤلادان پيروسيڤيتش، مساعدًا لنيبوشا ميلوسيفيتش ضمن الجهاز الفني الجديد.

وكانت إدارة الجونة وكلت رضا شحاته لقيادة مران الفريق الأول، خلفا لحمادة صدقي، حتى التعاقد مع مدير فني جديد.