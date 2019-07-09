بسبب مصر .. مدرب نيجيريا: جنوب إفريقيا المرشح الأول للفوز بأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
قال غيرنو رور المدير الفني للمنتخب النيجيري إن منتخب جنوب إفريقيا بات هو المرشح الأول للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد أن أقصى المنتخب المصري من البطولة.
وتمكن المنتخب الجنوب إفريقي من العبور إلى الدور الـ8 من البطولة بعد الفوز على مصر بهدف دون رد في المباراة التي جرت يوم السبت الماضي على ستاد القاهرة.
وضرب منتخب البافانا بافانا موعدًا مع نيجيريا في الدور الـ8 في المباراة التي سَتُقام يوم الأربعاء.
وقال رور من خلال تصريحات للصحافة النيجيرية إن المنتخب الجنوب إفريقي بات المرشح الأول للفوز بالبطولة وذلك بعد أن نجح في إقصاء مصر من الكان، مضيفًا: "جنوب إفريقيا ليست فقط مرشحة للفوز على نيجيريا، بل إنها مرشحة للفوز بالبطولة."
وكان المنتخب النيجيري قد صعد إلى الدور الـ8 بعد أن تخطى عقبة الأسود الكاميرونية.
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