سان جيرمان سيعاقب نيمار بعد غيابه عن التدريبات

أكد باريس سان جيرمان أنه سيتخذ إجراء ضد نيمار، بعد غياب المهاجم البرازيلي عن التدريبات، اليوم الإثنين.
ذكرت تقارير أن برشلونة يرغب في استعادة خدمات اللاعب (27 عاماً)، بعدما قال رئيس النادي جوسيب بارتوميو قبل ثلاثة أيام، أن نيمار يرغب في الرحيل عن سان جيرمان والعودة إلى إسبانيا، لكن النادي الفرنسي لا يريد بيع المهاجم البرازيلي.
وانضم نيمار إلى سان جيرمان من برشلونة في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو في 2017.
وقال النادي الفرنسي في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين: “كان من المقرر أن يعود نيمار إلى استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد، لم يحضر نيمار في المكان والزمان المتفق عليهما، لم يحصل اللاعب على إذن من النادي الذي يأسف لهذا التصرف، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات”.
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