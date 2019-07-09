ليوناردو يفتح الباب أمام نيمار للرحيل

فتح المدير الرياضي لبطل فرنسا باريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، الباب أمام مواطنه نيمار للرحيل عن النادي الباريسي “إذا كان هناك عرض يناسب الجميع”، وذلك رداً على عدم التحاق نجم برشلونة الإسباني السابق بتمارين فريقه.

ويأتي موقف ليوناردو الذي استعاد منصبه في سان جيرمان بعد رحيله عن ميلان الإيطالي، بعد ساعات من بيان صادر عن بطل فرنسا استنكر فيه عدم التحاق نيمار بالتمارين الأولى لفريقه استعداداً للموسم المقبل.

ورد والد نيمار على بيان سان جيرمان بالتأكيد أن النادي كان على علم بأن نجله سيغيب بسبب ارتباطات سابقة، وأنه سيلتحق بالفريق الأسبوع المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، كان ليوناردو حازماً بشأن موضوع مواطنه الراغب بالعودة إلى برشلونة بحسب التقارير الصحافية، بالقول: “بإمكان نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان (هذا الصيف) إذا كان هناك عرض يناسب الجميع، لكن حتى اليوم، لا نعلم إذا كان هناك أحد يريد شراءه أو بأي سعر”.

وفي رده على سؤال بخصوص رغبة برشلونة باستعادة نيمار الذي تركه في صيف 2017 للانضمام إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، أكد ليوناردو: “لم نتلق أي عرض”، كاشفاً في الوقت ذاته “لكن هذا صحيح، كانت هناك اتصالات سطحية جداً” مع النادي الكاتالوني.

وتابع: “قالوا بأنهم يريدون شراءه لكننا لسنا بالبائعين (أي أن سان جيرمان ليس جدياً في مسألة بيع اللاعب)”، معتبراً بأن “برشلونة ليس بالفعل في وضع المشتري”.

وفي حديث له الجمعة الماضي، قلل رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو من شأن الحديث عن عودة الدولي البرازيلي، بقوله: “نعرف أن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، نعرف ذلك، لكن ما نعرفه أيضاً هو أن باريس سان جيرمان لا يريد لنيمار أن يرحل، لذلك، لا يوجد ملف” لعودته.

وكشف ليوناردو في حديثه لصحيفة لو باريزيان أنه تحدث مع مواطنه بعد عودته إلى منصبه السابق في النادي الباريسي، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، موضحاً: “تحدثنا مع محيطه أيضاً، الجميع يعرف كل شيء، الموقف واضح لجميع الأطراف”.

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وبنفس وتيرة البيان الصادر عن سان جيرمان بشأن عدم التحاق نيمار بتمارين الفريق، قال ليوناردو: “نحن لسنا بحاجة إلى لاعبين يرون بالبقاء هنا خدمة للنادي”.

وسبق لليوناردو أن حذر من أنه لا يجب أن يكون هناك أي لاعب فوق “مؤسسة” باريس سان جيرمان في حديث إلى محطة “كانال بلوس”، مضيفاً: “لا يهم إذا كان نيمار هو نيمار، أو (البرتغالي) كريستيانو رونالدو هو كريستيانو رونالدو، النادي، هو مؤسسة يجب احترامها، هو من سيقود المشروع وليس نيمار”.

ومنذ وصول نيمار، تعالت أصوات للتنديد بالمكانة الخاصة التي يحظى بها، علماً بأن البرازيلي تمرد على قرارات الفريق بعدما كان قد قرر السفر إلى البرازيل قبل نهاية الموسم دون علم مدربه الألماني توماس توخل.

ولم تكن إنجازات النادي الباريسي الموسم المنصرم على قدر آماله وتطلعاته، إذ اكتفى بالاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي، ولكنه جرد من لقبه في الكأس المحلية أمام رين بخسارته بركلات الترجيح، كما خسر لقبه في مسابقة كأس الرابطة على يد غانغان في ربع النهائي، إلى خروجه من دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي (فاز 2- صفر ذهاباً وخسر 1-3 إياباً).

ويعيش نيمار فترة مضطربة في ظل اتهامات موجهة إليه من مواطنته عارضة الأزياء ناجيلا ترينيدادي باغتصابها في أحد فنادق باريس في مايو (أيار) الماضي، بعدما دفع هو تكاليف سفرها وإقامتها.

وغاب اللاعب بسبب الإصابة عن بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها بلاده، وانتهت ليل الأحد بإحرازها اللقب على حساب البيرو (3-1).

ومن المؤكد أن العلاقة بين النجم البرازيلي وناديه ستزداد توتراً، بعدما أكد بطل فرنسا في بيانه الإثنين بأنه “سنتخذ الإجراءات المناسبة” بحق النجم البرازيلي.