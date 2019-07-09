رسميًا.. الصربي نيبوشا مديراً فنيًا لنادي الجونة

أعلن نادي الجونة تعاقده مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، صباح اليوم الثلاثاء، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020.

وقع ميلوسيفيتش عقود تدريب الجونة، صباح اليوم، الثلاثاء، في حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة

المسئولة عن إدارة نادي الجونة، وحسام غالي، مدير الكرة، كما تعاقد نادي الجونة مع الصربي ڤلادان پيروسيڤيتش، مساعدًا لنيبوشا ميلوسيفيتش، ضمن الجهاز الفني الجديد.

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