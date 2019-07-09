رسميًا.. الصربي نيبوشا مديراً فنيًا لنادي الجونة

أعلن نادي الجونة تعاقده مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، صباح اليوم الثلاثاء، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020.
وقع ميلوسيفيتش عقود تدريب الجونة، صباح اليوم، الثلاثاء، في حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة
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