اليوم.. الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا للزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم الثلاثاء، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها بالأمس.
وكان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر القائم على أعمال المدير الفني قدمنح لاعبي الفريق راحة 24 ساعة مساء الأحد، ليعود لتدريباته اليوم على هامش الاستعداد للموسم الجديد، بجانب لقاء الزمالك المتبقي له في
ويحتل الدراويش المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33.
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