بلاغ يتهم مجلس اتحاد الكرة بإهدار المال العام والتربح

تقدم محمد حامد سالم، المحامى، ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى السابق، وهم: هانى أبوريدة، وأحمد شوبير، ومجدى عبدالغنى، وسيف زاهر، وعصام عبدالفتاح، وأحمد مجاهد، وحازم إمام، وخالد لطيف، وكرم كردى، وآخرون، بالإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح، واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة، ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر فى سبيل تكوين منتخب وطنى فى كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.

جاء بالبلاغ، أن المُبلغ ضدهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفنى «جنسيته مكسيكي»، براتب شهرى تجاوز الـ100 ألف يورو، بخلاف رواتب الطاقم المعاون، والشرط الجزائى المنصوص عليه بالعقد، وتم اختيار هذا المدير الفنى من دون أى معايير، أو ضوابط، بل اشتهر عنه بأنه سيئ السمعة فى المجال الكروى، وهو ما يؤكد ارتكاب جرائم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

والتربح من وراء استقدام هذا المدير الفنى الأجنبى، الذى لم يكن على قدر المسئولية، ولم يقم باختيار أفضل العناصر لتكوين الفريق الوطنى.

أضاف البلاغ، تكالب بعض أعضاء اتحاد الكرة على الجمع بين أكثر من عمل، ولم يتفرغوا للمهمة الوطنية، وعلى سبيل المثال، جمع كل من أحمد شوبير وسيف زاهر بين العمل فى اتحاد الكرة وبين العمل فى الإعلام والقنوات الفضائية التى تعاقدوا معها نظير مبالغ طائلة، وهو ما يكشف عن سعيهم وراء المال فقط، وأنهم لم يستهدفوا المصلحة العامة إطلاقًا.

Advertisements

وأكد البلاغ أن المبلغ ضدهم تسببوا فى إحباط الروح المعنوية للشعب المصرى، وإهدار جهود الدولة المصرية التى بذلت الغالى والنفيس، وحققت المستحيل فى وقت قياسى لتنظيم كأس الأمم

الأفريقية 2019، بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم، وبعد كل هذا النجاح فى التنظيم الذى أبهر العالم، يتهاون المبلغ ضدهم فى أداء مهامهم واستمروا فى الأخطاء والهفوات ذاتها من دون أى رقابة، أو محاسبة لهم عما اقترفوه من تدمير ممنهج للكرة المصرية، وتبديد لجهود الدولة المصرية فى هذا الشأن.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ ضدهم تقدموا باستقالاتهم بعد الأداء المخزى للمدير الفنى المكسيكى والمنتخب الوطنى لكرة القدم فى دور الـ16 فى بطولة الأمم الأفريقية 2019، وبذلك يكونوا خرجوا من عصمة "الفيفا"، وآن الأوان لمساءلتهم عن جرائم إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتحقيق منفعة شخصية، والتربح والازدواج الوظيفى، وتعارض المصالح، وإثارة الرأى العام.

وطالب البلاغ بالتحفظ على أموال المبلغ ضدهم، ومنعهم من السفر، وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم فى ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وإلزامهم شخصيًا، ومن أموالهم الخاصة، متضامنين، برد الأموال كافة التى تحصل عليها المدير الفنى المكسيكى وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل فى المنتخب الوطنى.