اليوم.. الزمالك يخوض ثالث مبارياته الودية بمعسكر قبرص

سادت حالة من الحزن الشديد بين لاعبى الزمالك وجهازهم الفنى بعد خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، عقب الخسارة من منتخب البافانا، بهدف نظيف، ودار حوار بين اللاعبين حول لغز أداء المنتخب، وعدم نجاحه فى تهديد مرمى المنافس بصورة فعالة طوال شوطى اللقاء، بينما أشادوا بالروح القتالية التى لعب بها زميلهم طارق حامد، الذى كان نجم اللقاء بلا منازع، وكذلك قلب خط دفاع الزمالك محمود علاء.

أعرب خالد جلال، المدير الفنى لفريق الكرة، أنه لم يتوقع هذا الأداء من المنتخب الوطنى، الذى كان مرشحًا لتحقيق الفوز بالبطولة، مشيدًا بمنتخب جنوب أفريقيا، الذى لعب بطريقة منظمة طوال التسعين دقيقة، وكانت هناك حالة من التوازن بين خطوطه الثلاثة، وتميز لاعبوه بسرعة المرتدات التى جاء منها هدفهم الوحيد، ولعب الكرة من لمسة واحدة، كما

نجح لاعبو خط الدفاع فى إيقاف خطورة محمد صلاح وتريزيجيه، بينما أشاد جلال بأداء طارق حامد، الذى نجح فى إفساد الكثير من الهجمات الخطرة، وقام أيضًا بدور دفاعى وهجومى.

من ناحية أخرى خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراته الودية الثانية فى معسكر قبرص الخارجى فى السادسة مساء أمس الإثنين، أمام فريق انورسيس فاموغستا، الذى يعتبر ضمن أندية القمة هنا، حيث سبق له الفوز ببطولة الدورى ١٣ مرة، وبطولة الكأس عشر مرات، والسبب هو أنه احترف بين صفوفه مجدى طلبة، نجم الزمالك والأهلى السابق، وكذلك أمير عزمى مجاهد، مدرب الزمالك الحالى، الذى حقق معه الفوز بالدرع موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨

أكد أمير عزمى مجاهد، أن الجهاز الفنى

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يسعى لأن تكون جميع اللقاءات الودية فى معسكره بقبرص قوية، بحسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال، من أجل الاستفادة منها، بصرف النظر عن النتائج، حيث إنها تجارب لتصحيح الأخطاء قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراتين أخريين يومى ١٠ و١٢ يوليو الجارى.

من ناحيته أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بالتزام جميع اللاعبين داخل المعسكر، وتنفيذهم تعليمات الجهاز الفنى بحذافيرها، مشيرًا إلى أن الأهداف التى يسعى الجهاز الفنى لتحقيقها تسير وفق البرنامج الموضوع مسبقًا.

فتح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك النار على الجهاز الفنى لمنتخب مصر، عقب الخروج من بطولة الأمم الأفريقية 2019، بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف من دون رد فى دور الـ16، مؤكدًا أنهم السبب فى الفشل والإخفاق الأفريقى، وإضاعة التتويج بأسهل بطولة.

أكد رئيس الزمالك، أن المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للفراعنة، مدرب فاشل وإمكاناته متواضعة، ومتورط فى قضية تلاعب فى المباريات، ومعاونيه هانى رمزى وأحمد ناجى، دمرا منتخب مصر من خلال الاختيارات العشوائية، ومجاملات لاعبين على حساب آخرين.