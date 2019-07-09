الاتحاد يضم كريم الديب رسميًا

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات انتقال اللاعب كريم الديب بصفة نهائية، من نادى المقاولون العرب، حيث لعب للنادى السكندرى خلال الموسم الماضى على سبيل الإعارة.
وقع اللاعب على عقده الجديد مع زعيم الثغر، الذى يمتد لمدة أربع سنوات، وجاء التعاقد مع كريم الديب بعد المردود الطيب الذى قدمه اللاعب طوال الفترة الماضية،
تسير التعاقدات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد وفق الاستراتيجية التى تم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى لبناء فريق مميز للنادى فى الموسم الجديد.
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