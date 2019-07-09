اليوم.. مصر تواجه السنغال في افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

يلتقي منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات، نظيره السنغالي في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 وحتى 15 يوليو الجاري.

وأقيمت أمس قرعة البطولة بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة 7 منتخبات هى الجزائر

والكاميرون والمغرب وبتسوانا وكينيا والسنغال إلى جانب مصر الدولة المنظمة.وتفتتح البطولة اليوم بحضور كل من، أحمد عبدالدايم رئيس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة، والدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة، والكاميرونى تمبى رئيس لجنة الاحتكام بالاتحاد الأفريقى، ونائبهعقبه الجزائرى، وهويدا مندى المدير التنفيذى للاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول المشاركة والمديرين الفنيين، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ورؤساء اللجان المختلفة.وكانت مراسم قرعة البطولة قد أقيمت مساء أمس وأسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كل من مصر والمغرب والسنغال، حيث يواجه منتخبنا نظيره السنغال في المباراة الأولى اليوم ثم مواجهة المغرب غدا الأربعاء.في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات بتسوانا وكينيا والجزائر والكاميرون.