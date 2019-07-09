رياضة | خالد جلال يحدد بديل فرجاني ساسي مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يحدد بديل فرجاني ساسي مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بديل التونسي فرجاني ساسي مع الفريق خلال المباريات المقبلة وذلك حال غيابه للإيقاف أو للإصابة.



ويفضل خالد جلال الدفع بمحمد إبراهيم في مركز خط الوسط ويراه الأنسب عن يوسف إبراهيم أوباما بشكل كبير بسبب قدرته على العودة للخلف وأداء المهام الدفاعية بشكل جيد.



وقام جلال بتجربة إبراهيم في الوديات الأخيرة بنفس المركز وقدم مستوى مميز ونجح في الحصول على إشادة الجهاز الفني للفريق.



ويستعد الزمالك لمواجهة كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي بعد إستئناف بطولة الدوري ولا بديل عن تحقيق الفوز فيهم إذا ما أراد الفريق التتويج ببطولة الدوري في الموسم الجاري.

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