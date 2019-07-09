رياضة | مدرب جنوب إفريقيا : مباراتنا امام نيجيريا ستكون صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب إفريقيا : مباراتنا امام نيجيريا ستكون صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم أن صعوبة مباراة نيجيريا غدا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا .



وقال باكستر خلال مؤتمر صحفي اليوم :"اعتقد أنه من الهام في المرحلة الحالية أن نضع في اعتبارنا ما نواجهه ولا ننظر الى الخلف وان نثق في أنفسنا".



وقال إن منتخب نيجيريا فريق جيد للغاية ، وإن الاستعدادات لهذه المباراة مختلفة وطريقة اللعب ستتغير وتتحسن غدا ".



وأضاف أن مباراة الغد صعبة للغاية لهم ولا يوجد هناك شئ معين سيتكلم عنه فنيا ولكنه سيسعى لتحسين الاداء ، وقال :"نأمل في أن نكون جاهزين من الناحية البدنية والنفسية والمعنوية".



وعن مبارياته السابقة في الكان وطريقه اختياره للاعبيه قال :" لا نختار إلا اللاعبين الأقوياء لتحقيق النجاح والفوز وهذا هو دور المدرب.. وطبيعي ان يشارك كل نجوم نيجيريا لتحقيق الفوز علينا غدا .. ولا نعول على النتائج السابقة بيننا وبينهم".

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وعن فوزه على مصر قال:" إن هناك عناصر كثيرة جعلتنا نحقق هذا النصر ومنها استغلال جميع اللاعبين للفوز .. وركزنا طوال المباراة وكان لدينا هذا الإحساس اننا نستطيع ان نحقق الفوز رغم الجمهور الكبير وهذا ما نسعى اليه أمام نيجيريا" .



وتابع ؛"نلعب بشكل جيد ونراقب كل المنتخبات التي نلعب معها قبل مواجهتهم لعمل خطة مناسبة ونحسن من وضعنا الفني ونعمل على ذلك حاليا" .



وعن غياب مشجعي البافانا بافانا قال :" المشجعون في جنوب افريقيا أعدادهم كبيرة .. ووجودهم يلهم اللاعبين .. وسنركز اكثر في المباريات القادمة رغم غياب مشجعينا".



وعن مواجهة الغد قال ؛"نيجيريا من افضل المنتخبات في القارة . وسننظر الى هذه المباراة وسنزيل التوتر من اللاعبين وسنحافظ على توازننا وهي في النهاية مباراة كرة قدم وارد فيها الفوز والخسارة "