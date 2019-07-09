رياضة | بايرن ميونخ يحدد سعر نجمه للتخلي عنه لبرشلونة او اليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يحدد سعر نجمه للتخلي عنه لبرشلونة او اليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي بايرن ميونخ الألماني، بتحديد قيمة المدافع جيروم بواتينج، للتخلي عنه في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبحت مشاركة بواتينج، لا تكون بصفة اساسية في ظل وجود الثنائي بينجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، بالإضافة لنيكلاس سولي الموجود من قبل.

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وذكرت الصحيفة الالمانية "سبورت بيلد" إن البافاري حدد سعر بواتينج مستعد والتخلي عنه مقابل الحصول على 15 مليون يورو فقط.

وكان، الرئيس التنفيذي للبايرن، كارل هاينز رومينيجه قد صرح أمس بأن نيكو كوفاتش المدرب الكرواتي حسم أمره وخروج بواتينج من حساباته, ويعتمد على لثلاثي دفاعي اخر.

ويذكر ان صرح رئيس النادي، من قبل ان بواتينج على ضرورة البحث عن نادي اخر لأنه ليس من ضمن خطة المدرب الموسم القادم.