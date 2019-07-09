رياضة | بلاغ للنائب العام يتهم مجدي عبد الغني بالتربح من "أجيري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام يتهم مجدي عبد الغني بالتربح من "أجيري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم سمير صبري المحامي بالنقض بلاغًا للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة السابق يتهمه بتقاضي عمولة من خافيير أجيري مدرب المنتخب السابق.

وطالب سمير صبري بالتحقيق فيما نشر عن تقاضي مجدي عبد الغني عمولة قرابة 150 ألف دولار مقابل وساطته لتعيين خافيير أجيري براتب يتجاوز 100 ألف دولار شهريًا.

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كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية بالخسارة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا.