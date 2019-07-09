رياضة | قائد منتخب مصر يعتذر ويوجه رسالة الوداع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد منتخب مصر يعتذر ويوجه رسالة الوداع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر أحمد المحمدي قائد منتخب مصر للجماهير بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.

وكتب أحمد المحمدي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أعتذر لكل الناس علي الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية، وبشكر كل الجماهير اللي كانت ورانا وساندتنا في كل وقت وبالتوفيق في ما هو قادم".

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كان منتخب مصر قد خرج من دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا بالخسارة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا.