رياضة | فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز على غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز على غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح لاعب وسط منتخب تونس، فرجاني ساسي، أن جمهور الزمالك ستقوم بالحضور في المباراة المقبلة والمنتخب الوطني في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام مدغشقر.

وقد حقق منتخب تونس الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ونجح فرجاني ساسي في تسجيل الركلة الأخيرة ليجعل فريقه في ربع النهائي.

وصرح اللاعب التونسي: " المباراة كانت صعبة, وحققنا الانتصار في آخر الوقت وقدمنا أداء جيدًا، كان اللقاء خاص بالنسبة لي حيث كنت أرغب في مساعدة المنتخب بعد الجلس على مقاهد البدلاء في المباريات السابقة".

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وأكمل ساسي: "يجب تقديم الدعم للفريق والمساندة لزملائي، ونعد الجماهير بالقتال حتى النهاية, وكنت اتمنى المشاركة اساسياً".

وتابع :"اعتدت دائما على تسديد ركلات الجزاء بهذه الطريقة، لم تكن صعبة عليّ لأنها ليست المرة الأولى لي، ونجحت في تسديدها بعدما طلب مني زملاءي تنفيذها".

وأتم فرجاني ساسي تصريحاته قائلا: "متأكد أن جماهير الزمالك ستلبي دعوتي وتملئ المدرجات، وأتمنى أن تحضر الجماهير المصرية والتونسية في المباراة المقبلة".