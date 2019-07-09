رياضة | السبب الحقيقي وراء فشل مفاوضات برشلونة مع دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبب الحقيقي وراء فشل مفاوضات برشلونة مع دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح تقرير إسباني، اليوم الثلاثاء، ماهو السبب الحقيقي في فشل مفاوضات برشلونة مع مدافع اياكس امستردام ماتياس دي ليخت.

وتبعاً للصحيفة الاسبانية "موندو ديبورتيفو" إن نادي البرسا اتفق مع النادي الهولندي أثناء الموسم المنصرم على ضم دي ليخت مقابل مبلغ 75 مليون يورو، ولكن برشلونة لم ينجح ف وجود اتفاق مع الشاب الهولندي.

وتابعت الصحيفة أن فشل المفاوضات بسبب قيمة الراتب والضرائب المقدمة للاعب، وعدم الاتفاق مع ماتياس دي ليخت.

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وقد عرض يوفنتوس على اللاعب الحصول على 10 ملايين يورو وبدون الضرائب، وهذا سيكلف السيدة العجوز مبلغ قدره حوالي 16.5 مليون يورو.

واكتفت ادارة البلوجرانا بعرض راتب يبلغ 8 ملايين يورو فقط عقب الضرائب، ولذلك اختار اللاعب الحصول على مليوني يورو زيادة سنويًا على مدار خمسة اعوام.

يذكر أن نادي برشلونة تعاقد مع لاعب خط الوسط دي يونج نجم اياكس امستردام شالهولندي وهي اول صفقة للنادي الكتالوني هذا الموسم.