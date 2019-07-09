رياضة | بالأرقام.. أرباح مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019.. والبقية تأتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. أرباح مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019.. والبقية تأتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت أرباح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 حتى الآن إلى 36 مليون دولار ما يعادل 603 ملايين جنيه بالإضافة إلى الحصول على 20% من عوائد بث البطولة والإعلانات وبيع التذاكر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتنتظر مصر تحقيق 20 مليون دولار أخرى كمكاسب اقتصادية وسياحية من تنظيم أمم إفريقيا 2019 حيث يبلغ عدد الزائرين السائحين نحو 700 ألف سائح من الدول العربية والإفريقية.

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كان منتخب مصر قد خرج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا.