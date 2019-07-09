رياضة | ماذا قال رمضان صبحي عن اللعب للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال رمضان صبحي عن اللعب للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عن كواليس ما أثير عن مفاوضات رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق للانتقال إلى الزمالك.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية إنه سأل رمضان صبحي عن إمكانية اللعب في مصر لفريق آخر غير الأهلي فكان رد رمضان بالنفي.

وأضاف القيعي: "قلت لرمضان صبحي هل تحت أي ظرف من الظروف يا رمضان لو لم نتوصل لاتفاق معك ونقدر على طلباتك وطلبات هيديرسفيلد سيكون هناك احتمال أن تلعب لغير الأهلي في مصر فكان رده أكيد لا ومن المستحيل".