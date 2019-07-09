رياضة | برشلونة ينتظر موافقة نجم مانشستر يونايتد ليكون ثالث صفقات الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينتظر موافقة نجم مانشستر يونايتد ليكون ثالث صفقات الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إسباني، اليوم الثلاثاء، أن يترقب برشلونة موافقة نادي مانشستر يونايتد، للحصول على خدمات نجم الفريق.

وتبعاً للصحيفة الاسبانية "موندو ديبورتيفو" ان برشلونة يدرس الحصول على خدمات مدافع مانشستر يونايتد، فيكتور لينديلوف، بعد التعنت في صفقة مدافع أياكس أمستردام الهولندي دي ليخت.

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وأوضحت الصحيفة إلى أن البرسا تواصل مع مان يونايتد عدة مرات بضم المدافع السويدي، ودائما كان الرد "لينديلوف ليس للبيع، ومستمر مع الفريق".

وتابعت أن إدارة الشياطين الحمر ترى أن اللاعب أحد الأعمدة الأساسية في مشروع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير خلال الموسم الجديد.

واختتمت إن برشلونة ينتظر الحصول على موافقة إدارة مانشستر يونايتيد، لعقد جلسة والتحدث مجددًا بشأن المدافع السويدي صفقة لينديلوف.