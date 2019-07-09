انت الان تتابع ليوناردو: نيمار يستطيع الرحيل عن باريس سان جيرمان إذا تلقينا عرضا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا

قال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إن نيمار يستطيع الرحيل عن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لكن لا يوجد عروض من أجله ومجرد محادثات "سطحية" مع ناديه السابق برشلونة.

وانضم مهاجم البرازيل إلى باريس سان جرمان قادما من برشلونة بعقد لخمس سنوات في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (249 مليون دولار) في 2017.

وأبلغ ليوناردو صحيفة لو باريزيان "نيمار يستطيع ترك باريس سان جيرمان إذا كان هناك عرض مناسب للجميع. لكن حتى الآن لا نعرف إن كان هناك ناد يرغب في شرائه وما هو المقابل المادي. كل هذا لا يتم في يوم واحد، هذا أكيد.

"من الواضح للجميع (أنه يرغب في الرحيل)، لكن في كرة القدم يقول المرء شيئا اليوم وشيئا آخر غدا... إنه أمر مدهش لكنه بهذا الشكل. تحدثنا إلى المحيطين به أيضا. الكل يعلم كل شيء".

وأضاف "الموقف واضح لكل الأطراف. لكن الشيء الأكيد اليوم هو أن عقده يتبقى فيه ثلاث سنوات وطالما لم نتلق أي عرض فإننا لا يمكن أن نناقش أي شيء".

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وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الأسبوع الماضي إن نيمار يرغب في العودة لإسبانيا لكن باريس سان جيرمان يرفض بيعه.

وتابع ليوناردو "لم نتلق أي عروض. لكن نعم كانت هناك محادثات سطحية للغاية (مع برشلونة). قالوا إنهم يرغبون في شرائه لكننا لن نبيع.

"(بارتوميو) هو من يقول ذلك... لكننا لم نر أن برشلونة في موقف المشتري حقا".

وقال باريس سان جيرمان أمس الاثنين إنه سيتخذ إجراء ضد المهاجم البرازيلي بسبب غيابه عن التدريبات.