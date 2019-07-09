الامارات | بالفيديو .. لاعب وحداوي يعبر "تحدي غطاء الزجاجة" بنجاح

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. لاعب وحداوي يعبر "تحدي غطاء الزجاجة" بنجاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاع لاعب وسط فريق الوحدة، الدولي محمد برغش تنفيذ "تحدي غطاء الزجاجة" الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بسهولة خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه "العنابي" حالياً في هولندا استعداداً للموسم الجديد.

ونشر برغش في حسابه في انستغرام عبر خاصية التحديثات مقطع فيديو له وهو ينفذ التحدي الذي يعتمد على القوة البدنية والرشاقة الحركية في الدوران مع رفع القدم لأعلى درجة، من أجل فتح الغطاء من ضربة واحدة.

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ومنذ ظهور التحدي، قام العديد من المشاهير حول العالم بتجربته، كلاعب مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.