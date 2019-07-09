أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد بن بكر الصائغ،إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش ( 28 عاماً )، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بالنادي الأهلي عبر تغريدة في حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الأهلي تعلن التوقيع رسمياً مع الصربي دانييل أليكسيتش بعقد يتمد لمدة ثلاثة أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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